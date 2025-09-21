Preocupa que acciones contra taxis de app protejan monopolios

El secretario subrayó que estas plataformas no solo ofrecen servicio confiable a la ciudadanía, sino que también representan una fuente legítima de autoempleo

La Federación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de Tamaulipas (FECANACO) manifestó su preocupación por las recientes medidas aplicadas por el Gobierno del Estado en contra de plataformas digitales de transporte como Uber y Didi, al considerar que estas acciones no resuelven los problemas de fondo en el sistema de movilidad y únicamente generan obstáculos a la innovación.

Roberto Cruz Hernández, secretario de FECANACO Tamaulipas, señaló que, mientras se insiste en sancionar a plataformas que representan una alternativa moderna, continúan operando en el estado unidades concesionadas en malas condiciones, además de servicios como el de arrastre de grúas sin cumplir con la normatividad, sin controles tarifarios ni garantías mínimas para los usuarios.

“No existe aún una política pública integral que modernice el transporte en Tamaulipas. Los usuarios siguen sin contar con opciones limpias, eficientes y seguras; y ahora, las pocas alternativas modernas como Uber o Didi enfrentan restricciones que limitan su operación”, afirmó el dirigente empresarial.

El secretario subrayó que estas plataformas no solo ofrecen un servicio confiable a la ciudadanía, sino que también representan una fuente legítima de autoempleo para miles de personas, quienes encuentran en ellas la posibilidad de generar ingresos, ya sea de forma parcial o permanente.

“En lugar de proteger esta forma de emprendimiento, el gobierno ha fallado en brindar seguridad para quienes dependen de estas herramientas de innovación”, puntualizó.

Para FECANACO, frenar el desarrollo de estas alternativas envía un mensaje equivocado a los emprendedores y empresarios que buscan invertir en Tamaulipas. Por el contrario, el sector considera necesario fomentar la innovación y la inversión en transporte, con incentivos que garanticen competitividad y mejores condiciones de servicio para los usuarios.

En ese sentido, la federación recordó que la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU promueve sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles, lo cual coincide con el modelo que representan las plataformas digitales.