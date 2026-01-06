Preocupa la cacería de delfines en Playa Bagdad

Los actos estarían relacionados, presuntamente, con el uso de carne de delfín como carnada para la pesca de tiburón en la zona

Un nuevo hallazgo de un delfín sin vida fue reportado este día frente a la zona de pescadores del sector sur de Playa Bagdad, en Matamoros, encendiendo nuevamente la alerta por la posible cacería ilegal de esta especie en la región.

De acuerdo con Conibio Global, en las últimas dos semanas se han localizado múltiples delfines muertos en esta playa, varios de ellos con claras evidencias de mutilación, lo que apunta a una matanza intencional.

La organización ambientalista señala que estos actos estarían relacionados, presuntamente, con el uso de carne de delfín como carnada para la pesca de tiburón.

La situación ha generado preocupación por el grave impacto ambiental que representa la muerte sistemática de estos mamíferos marinos. Sin embargo, Conibio Global lamentó la falta de respuesta y apoyo por parte de las autoridades federales para investigar los hechos.

Incluso denunciaron que personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) pasó junto a uno de los ejemplares sin realizar ningún tipo de aseguramiento, toma de evidencia, registro de información o reporte oficial.

Ante la omisión institucional y la gravedad del caso, la organización informó que este día se presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General, con el objetivo de que se abra una investigación y se sancione a los responsables conforme a la ley.

Advirtieron que, de no frenarse esta práctica ilegal, la población de delfines en la región podría enfrentar un riesgo serio, afectando el equilibrio del ecosistema marino y la biodiversidad del litoral tamaulipeco.