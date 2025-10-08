Preocupa incremento de agresiones de alumnos a docentes

La tendencia, que va de faltas de respeto a amenazas e incluso daños a bienes de los docentes, refleja un deterioro en la relación alumno–profesor

El magisterio en Tamaulipas ha manifestado su preocupación ante un fenómeno cada vez más recurrente, la agresión de alumnos hacia maestros, principalmente en los niveles de secundaria y medio superior.

La tendencia, que va desde faltas de respeto y amenazas hasta hostigamiento e incluso daños a bienes de los docentes, refleja un deterioro en la relación alumno–profesor.

Juan Francisco Guevara Barrón, secretario de Organización IX de la sección 30 del SNTE, señaló que este comportamiento se relaciona con un proceso de “degradación social” que también llega a las aulas.

“La figura del docente se ha visto vulnerada, ya no existe el mismo reconocimiento social y lamentablemente gran parte de la formación en valores que corresponde a la familia no se cumple”.

El dirigente sindical apuntó que, si bien las agresiones físicas son casos extraordinarios, sí se observa un número creciente de faltas de respeto y amenazas; se estima que entre un 15 y 20 % de los grupos escolares, presentan conductas conflictivas, lo que dificulta la labor de los maestros.

“En secundaria y preparatoria es donde más se registran estas situaciones, derivadas de carencias emocionales y familiares que impactan en el comportamiento de los alumnos”, puntualizó.

Insistió en que, el magisterio sigue comprometido con la formación académica y emocional de los estudiantes, pero advirtió que es necesario un mayor respaldo de padres de familia y autoridades educativas para frenar esta problemática.