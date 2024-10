Preocupa brote de aguas negras en la colonia Jacinto López 2

La colonia Jacinto López 2 enfrenta una crisis sanitaria cada vez más grave debido al brote de aguas negras que afecta la calle Niños Héroes. La situación ha generado una profunda preocupación entre los habitantes, quienes, pese a sus reiterados llamados, no han recibido respuesta por parte de las autoridades. El drenaje colapsado no solo ha deteriorado las vialidades, sino que amenaza con invadir los patios e incluso los hogares si no se toman acciones inmediatas.

El problema ha persistido por más de un año, y en algunas áreas de la colonia, las aguas contaminadas ya han comenzado a salir por los registros domiciliarios, afectando directamente la salud de las familias. Varios vecinos han reportado padecimientos como problemas respiratorios, irritación de la piel y otras enfermedades, situación que empeora debido a la imposibilidad de salir de sus casas ante cualquier emergencia, ya que las calles están prácticamente intransitables.

Linda Camarillo, quien visitó la colonia, expresó su preocupación por el riesgo que representa esta situación no solo para los residentes, sino para todos los que transitan por la zona: “Yo no soy de esta colonia, pero no es correcto, es un foco de infección grande. Son como tres cuadras las que vengo contando. Yo vengo de visita y, por supuesto, hace mucha falta atención, porque esto nos afecta a todos”.

La magnitud del problema ha hecho que la confianza en las autoridades locales se vea profundamente afectada. Los vecinos de Jacinto López 2, frustrados por la falta de respuesta, han lanzado un nuevo llamado a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) y a las instancias de Obras Públicas para que se hagan presentes en la colonia y atiendan este problema que ya es visible para todos los que visitan el sector.

La comunidad exige una solución inmediata, ya que temen que, de no ser atendida, la situación empeore aún más y continúe afectando la salud y seguridad de los habitantes. Las autoridades tienen en sus manos la oportunidad de prevenir que este brote de aguas negras se convierta en una crisis sanitaria mayor en la colonia Jacinto López 2.

