Preocupa a sector salud baja respuesta a vacunación triple viral

Salud estatal exhortó a padres de familia a revisar las cartillas y acudir a centros de salud, IMSS, ISSSTE o módulos itinerantes para completar esquemas

La secretaria de Salud de Tamaulipas, Adriana Marcela Hernández Campos, llamó a las familias tamaulipecas a reforzar la vacunación contra el sarampión y revisar las cartillas de sus hijos, al reconocer que la cobertura de la vacuna triple viral se encuentra por debajo de lo esperado durante la jornada nacional de vacunación.

Pese a ello, la entidad continúa sin casos confirmados de esta enfermedad.

La titular de Salud reiteró que el sarampión es altamente contagioso y la prevención mediante vacunas sigue siendo la mejor herramienta para evitar brotes.

Recordó que un solo caso puede contagiar hasta a 18 personas no inmunizadas, y que la enfermedad se transmite por gotas de saliva al toser o estornudar.

Tamaulipas con 70% de cobertura general y abasto suficiente

La titular de Salud indicó que Tamaulipas cuenta con abasto suficiente de vacunas e insumos para atender las metas nacionales.

Actualmente se mantiene una cobertura general del 70 por ciento en los distintos esquemas de inmunización, aunque en el caso específico de la triple viral, aplicada contra sarampión, rubéola y parotiditis (paperas), la respuesta de la población ha sido baja.

Esquema básico incluye 12 vacunas

El esquema básico de vacunación en México contempla 12 biológicos para niñas y niños: BCG contra tuberculosis, Hepatitis B, Pentavalente acelular que protege contra difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones por Haemophilus influenzae tipo b, Rotavirus, Neumocócica conjugada, Influenza estacional, Triple viral SRP contra sarampión, rubéola y parotiditis, DPT como refuerzo contra difteria, tosferina y tétanos, Doble viral SR contra sarampión y rubéola, VPH para prevenir cáncer cervicouterino, Td contra tétanos y difteria, y Hepatitis A.

Qué protege la vacuna triple viral y cuándo se aplica

La vacuna triple viral protege contra sarampión, rubéola y parotiditis. El esquema nacional marca la primera dosis a los 12 meses de edad y un refuerzo a los 6 años o al ingresar a primaria. También se aplica a adolescentes y adultos que no cuenten con esquema completo, especialmente mujeres en edad fértil para prevenir rubéola congénita.

Efectos de no contar con la vacuna

No contar con la vacuna triple viral deja a niñas y niños expuestos a brotes de sarampión, que puede causar neumonía, encefalitis, ceguera y muerte, sobre todo en menores de 5 años y personas con desnutrición.

La rubéola en embarazadas provoca síndrome de rubéola congénita con sordera, cataratas y defectos cardíacos en el bebé. La parotiditis puede derivar en meningitis, sordera y orquitis en adolescentes.

Llamado a revisar cartillas y acudir a unidades de salud

Hernández Campos exhortó a padres de familia a revisar las cartillas nacionales de salud y acudir a centros de salud, IMSS, ISSSTE o módulos itinerantes para completar esquemas. Subrayó que todas las vacunas del programa universal son gratuitas y seguras, y que mantener coberturas arriba del 95% es clave para evitar la reintroducción de sarampión en el estado.