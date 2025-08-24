Premian a cinco bomberos de Victoria por su trayectoria 

El alcalde Eduardo Gattas y su esposa Lucy Rodríguez presidieron el festejo del Día del Bombero, entregando reconocimientos a cinco bomberos destacados

El alcalde Eduardo Gattas Báez, acompañado de su esposa Lucy Rodríguez de Gattás, presidenta del DIF Victoria, presidió el festejo con motivo del Día del Bombero, en donde entregaron reconocimientos a cinco elementos por su destacada labor y trayectoria.

Los galardonados son Pablo Díaz Ulloa, José Manuel Mendoza Cervantes, Adrián Montalvo Rosales, José William Cepeda Gómez y Daniel Aguilar Monita, quienes recibieron reconocimiento y playera conmemorativa.

Gattas Báez exhortó a los tragahumos a redoblar el esfuerzo y a seguir prestando el auxilio a las familias que más lo necesitan en caso de incendio a casa habitación y en todas sus modalidades, incluso combatiendo las conflagraciones a zacatales, servicio que se ha incrementado de manera considerable debido a las altas temperaturas.

“Voy a estar muy al pendiente para mejorar las condiciones de los bomberos, pero no me dejen solo, no dejen solo a Victoria, porque ustedes son unos verdaderos héroes para la capital de Tamaulipas”, señaló.

También participaron en el evento Livio Flores Rodríguez, director de Protección Civil Municipal; Hugo Reséndiz Silva, secretario del Ayuntamiento; y Juan José Perales, comandante de la Corporación.

Cabe señalar que se refuerzan los cursos de capacitación en Estados Unidos, y el agrupamiento integrado por los 40 elementos, quienes trabajan en dos turnos, refrenda su compromiso de redoblar el esfuerzo para atender a la población en caso de algún incendio; así lo señaló Pablo Díaz Ulloa, con 24 años de trayectoria en la demarcación.

“Proteger a la población como bombero es más que una profesión, es un compromiso de vida con la seguridad, con el bienestar de nuestra gente, es el compromiso que se fortalece por el respaldo de nuestras autoridades y la confianza de la ciudadanía, a nombre de mis compañeros, reitero nuestro agradecimiento y refrendo que seguiremos trabajando con entrega, valentía y vocación de servicio”, dijo Díaz Ulloa.

Después de compartir el pan y la sal en conocido centro social de la localidad, se realizó una mega rifa de regalos, además de algunas sorpresas en el marco del Día del Bombero.