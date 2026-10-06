Precipitaciones desvelan graves problemas viales en Reynosa

Sectores clave de la ciudad sufrieron severas complicaciones en la circulación vehicular tras las precipitaciones de los últimos días.

Las recientes lluvias registradas en la zona norte de Tamaulipas volvieron a evidenciar algunos de los puntos críticos de movilidad en Reynosa. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Roberto Avilez, señaló que, aunque la cantidad de lluvia no fue considerable, sí generó afectaciones importantes, entre ellas el cierre de un tramo de la carretera Reynosa-San Fernando.

Avilez explicó que actualmente se realizan trabajos de rehabilitación en el puente y el vado de ese sector, situación que obligó a utilizar una desviación que también resultó afectada por la acumulación de agua. El representante de la CMIC consideró que, de no encontrarse en proceso estas obras, posiblemente la afectación a la movilidad habría sido menor.

“Ese tramo como tal se está rehabilitando el puente, se está rehabilitando, y justamente la desviación es la que pasa por abajo, posiblemente si no hubiera esa remodelación o rehabilitación del puente o del vado, a lo mejor no estaríamos hablando de esa falta de vialidad que existe el día de hoy por la lluvia”, explicó.

Como especialista en infraestructura, el presidente de la CMIC también identificó puntos dentro de Reynosa donde incluso precipitaciones menores generan problemas de circulación, entre ellos la zona de Fuente de Diana, sobre el bulevar Hidalgo. Señaló que el organismo ya trabaja en una propuesta para que las autoridades puedan contar con un proyecto técnico que permita gestionar recursos y atender de fondo la problemática.

“En la Fuente de Diana, es un proyecto que tenemos ya en la mira para poder presentarlo, y que las autoridades municipales, estatales o federales, puedan bajar ese recurso y poder invertirlo”, señaló Avilez, quien consideró necesario contar previamente con estudios que permitan sustentar las inversiones.

El representante empresarial indicó que las lluvias también han puesto nuevamente en evidencia la problemática del Dren de Las Mujeres, en la colonia Ribereña, por lo que la CMIC trabaja en una propuesta para mejorar su funcionamiento y evitar nuevos desbordamientos.

“Una adecuación del Dren de Las Mujeres, justamente ese proyecto busca que ya no suceda el desbordamiento del Dren de Las Mujeres”, explicó.

Avilez destacó que una obra de esta magnitud tendría que ejecutarse por etapas y requeriría la participación de los tres niveles de gobierno, con recursos municipales, estatales y federales. Consideró que la planeación previa es indispensable para que los proyectos puedan convertirse posteriormente en obras que atiendan las necesidades de movilidad y drenaje de la ciudad.

“Sabemos que es un proyecto que se tiene que hacer por etapas, y es ahí donde tiene que participar el municipio, tiene que participar el Estado, igual con recursos federales para que se pueda lograr, porque si no lo planeamos, difícilmente se ejecute”, advirtió.