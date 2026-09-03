Precaución por rehabilitación en carretera Victoria-Monterrey

Automovilistas deben extremar precauciones en Subida Alta, Güémez, por trabajos de rehabilitación en la carretera federal 85

Automovilistas que circulan por la carretera federal 85 Victoria-Monterrey deben extremar precauciones a la altura de Subida Alta, en el municipio de Güémez, donde la SICT rehabilita el tramo Victoria - El Barretal.

En este punto la carpeta asfáltica se encontraba totalmente destrozada, con baches profundos y tramos sin concreto superficial, lo que provocaba ponchaduras y accidentes.

Ahora con la maquinaria trabajando, hay cierres parciales, solo un carril habilitado por momentos y material suelto sobre la cinta asfáltica.

La recomendación es reducir la velocidad, respetar el señalamiento y no rebasar en la zona de obra, sobre todo de noche cuando la visibilidad es menor.

Este tramo forma parte del programa nacional de conservación que este 2026 destinará cerca de 2 mil millones de pesos solo para Tamaulipas en la primera etapa, recurso que corresponde exclusivamente al Gobierno Federal.

Mientras concluyen las obras, el llamado es a salir con tiempo, porque los trabajos tardarán varias semanas en este tramo y las condiciones actuales del pavimento siguen siendo de alto riesgo si se circula a exceso de velocidad.

Pero además Tamaulipas fue incluido como estado prioritario en el plan federal MegaBachetón 2026 anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

A nivel nacional son 50 mil millones de pesos, y para la región Noreste que incluye a Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí se etiquetaron 7 mil 113 millones de pesos para intervenir 2 mil 110 kilómetros.

Solo para Tamaulipas en este 2026 la inversión del MegaBachetón será de 2 mil 73 millones de pesos, que contempla repavimentación de 407 kilómetros, bacheo en 2 mil 96 kilómetros de la Red Federal Libre de Peaje y colocación de señalamiento en 4 mil 381 kilómetros.

Los beneficios serán directos: mayor seguridad vial, reducción de accidentes y de costos por daños a vehículos, además de mejorar la conectividad para el transporte de carga hacia la frontera.

Entre los tramos contemplados este año destacan:

Ruta 85 Victoria-Monterrey: donde además de Subida Alta y El Barretal se contempla concluir el puente Magueyes, obra abandonada desde 2016 y que representa un riesgo. Para ello se etiquetaron 200 millones de pesos.

Ruta 101 Victoria-Matamoros en Padilla: en la zona de la bifurcación (Y griega) también ya se trabaja con el MegaBachetón, con fresado y colocación de carpeta de 5 centímetros, sellado y bacheo profundo. Es uno de los cruceros más peligrosos por el alto aforo hacia Matamoros y San Fernando.

Otros corredores: México-Nuevo Laredo, Corredor del Golfo-Huasteca, Mazatlán-Matamoros, rutas 2 Reynosa-Matamoros, 40, 70 Soto La Marina-Victoria, 80 y 97.

El secretario de Obras Públicas del Estado, Pedro Cepeda Anaya, confirmó que además se gestiona la ampliación a cuatro carriles de la Victoria-Monterrey y se avanza en la liberación de derecho de vía y Manifestación de Impacto Ambiental.