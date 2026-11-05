¡Precaución! Cierran carriles en carretera Victoria-Monterrey

Cabe recordar que esta vialidad ha registrado múltiples accidentes automovilísticos con múltiples pérdidas de vidas humanas

Automovilistas que circulan por la carretera Victoria - Monterrey deben extremar precauciones, ya que en el tramo del puente del Río Corona solamente hay un solo carril habilitado debido a los trabajos de rehabilitación que se realizan.

La reducción de carriles está generando un fuerte congestionamiento vehicular, sobre todo para quienes circulan bajando de la joroba de sur a norte, por lo que se recomienda disminuir la velocidad, respetar los señalamientos y tomar previsiones en sus tiempos de traslado.

Rehabilitan puente del río Corona en carretera Victoria-Monterrey

Estos trabajos forman parte del programa de rehabilitación de la red carretera federal del 2026, el llamado programa Bachetón 2026, donde se invierten 2 mil millones de pesos para Tamaulipas, de los cuales 300 millones son para carreteras estatales.

Cabe recordar que esta carretera ha registrado múltiples accidentes automovilísticos con pérdida de vidas humanas, en gran parte por el mal estado de la carpeta asfáltica y por los desniveles peligrosos.

Precisamente en este puente del Río Corona ya se tenía un desnivel muy pronunciado, que en ocasiones averiaba la suspensión de las unidades motrices las cuales circulaban por el lugar, lo que lo convertía en un punto de alto riesgo.

Recomiendan precaución por congestionamiento vehicular

Actualmente, se realizará el emparejamiento para que la cinta asfáltica cubra y quede al nivel del puente del río Corona, lo que permitirá un tránsito más seguro y fluido una vez concluidos los trabajos.

Autoridades piden paciencia a los conductores y sobre todo no intentar rebasar en la zona de obras.