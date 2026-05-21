Poste de CFE cae sobre camioneta en Hacienda Praderas, Matamoros

Un poste de la Comisión Federal de Electricidad cayó sobre una camioneta la mañana de este miércoles en el fraccionamiento Hacienda Praderas, en Matamoros

Un poste de la Comisión Federal de Electricidad cayó sobre una camioneta la mañana de este miércoles en el fraccionamiento Hacienda Praderas, en Matamoros, luego de las fuertes ráfagas de viento registradas al amanecer.

La estructura colapsó junto con un transformador y terminó impactando una camioneta Ford en la que viajaba una mujer.

Conductora quedó atrapada

Tras el desplome del poste, la conductora permaneció momentáneamente atrapada dentro del vehículo, situación que generó momentos de tensión entre vecinos y testigos del accidente.

Pese a lo aparatoso del incidente, las autoridades confirmaron que la mujer no sufrió lesiones y únicamente presentó crisis nerviosa debido al fuerte impacto.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos y personal de Protección Civil para auxiliar a la conductora y acordonar el área afectada.

Los cuerpos de emergencia realizaron maniobras para liberar a la mujer y evitar mayores riesgos por la presencia del transformador y cables eléctricos.

CFE realizó trabajos en la zona

Posteriormente, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad iniciaron las labores para retirar el poste dañado y restablecer las condiciones de seguridad en el sector.

Las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones ante las condiciones climáticas y reportar cualquier infraestructura eléctrica en riesgo.