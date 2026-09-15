¡Por fin! Colocan reductores sobre carretera en Jaumave

Busca frenar la velocidad de los vehículos que transitan por esta vía federal y que muchas veces ingresaban sin precaución a la cabecera municipal

En la entrada y salida a Jaumave de la carretera Victoria-Tula, que conecta hacia la Ciudad de México, al fin se colocaron reductores de velocidad, donde era muy común el registro de accidentes automovilísticos, debido a que la entrada principal se encuentra en una curva.

La medida, largamente esperada por los habitantes, busca frenar la velocidad de los vehículos que transitan por esta vía federal y que muchas veces ingresaban sin precaución a la cabecera municipal.

Con estos reductores de velocidad en Jaumave definitivamente van a disminuir los accidentes automovilísticos, porque los conductores tienen que bajar la velocidad para poder evitar un daño en sus unidades, lo que obligará a transitar con mayor precaución en ambos sentidos.

Esta acción ha sido gestionada en otros municipios de la entidad de manera infructuosa, porque la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encargada de dar los permisos, no ha cedido a las peticiones de los ayuntamientos locales.

Tal es el caso del municipio de Güémez, que desde hace casi un año envió un oficio a la dependencia federal, sin tener respuesta alguna, a fin de solicitar la ampliación de la entrada principal o colocar un carril intermedio como el que se encuentra en el municipio de Padilla para poder acceder a la cabecera municipal.

Hay que decir que esta parte de la carretera ha provocado un sinnúmero de accidentes con pérdida de vidas humanas, que pudieron evitarse al contar con un acceso más amplio y bien señalizado.

Otro de los puntos que también padece algo similar es el entronque al poblado Santa Engracia del municipio de Hidalgo, en la carretera Victoria-Monterrey, donde también representa un grave peligro y que ha registrado accidentes constantes.

En ese tramo, quienes vienen de Monterrey rumbo a Victoria salen de la curva sin percatarse de que hay una entrada al poblado y no disminuyen su velocidad, lo que ha derivado en choques por alcance y salidas de camino.

Habitantes y automovilistas esperan que lo logrado en Jaumave siente precedente para que la SICT autorice obras similares en Güémez, Hidalgo y otros municipios donde los accesos son trampas mortales.