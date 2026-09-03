Por falta de agua, suspenden clases en secundaria de Matamoros

Por falta de agua potable, la Secundaria General No. 4 de Matamoros suspendió las clases del turno vespertino este miércoles 2 de septiembre.

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Debido a la escasez en el suministro de agua potable, la Escuela Secundaria General No. 4 “Lauro Villar Ochoa” determinó suspender las clases correspondientes al turno vespertino durante este miércoles 2 de septiembre.

A través de un aviso dirigido a la comunidad escolar, la dirección del plantel informó que la suspensión de actividades se tomó ante la falta de agua potable, situación que dificultó garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de las clases.

El comunicado precisó que la medida aplicó para el turno vespertino, por lo que los estudiantes tuvieron que retirarse del plantel por el portón principal.

Esta situación se sumó a los constantes problemas que se habían presentado en otras instituciones educativas de Matamoros durante esta primera semana del ciclo escolar, en la que diferentes planteles habían enfrentado dificultades que afectaron el desarrollo normal de las actividades escolares.

La suspensión en la Secundaria General No. 4 volvió a poner sobre la mesa las condiciones que enfrentaron algunas escuelas durante el arranque de clases, mientras las comunidades escolares continuaron a la espera de soluciones a las distintas problemáticas registradas.