Por celos, mujer lanza camioneta de esposo al mar en Playa Bagdad

Una pareja que protagonizó una discusión causó una movilización en Playa Bagdad para remolcar la camioneta a tierra firme

El alcohol y los celos fueron una combinación peligrosa para una mujer que metió la camioneta de su esposo al mar en Playa Bagdad, Matamoros.

La insólita escena causó asombro entre los visitantes, quienes fueron testigos de la acalorada discusión que mantenía la pareja mientras ingerían bebidas alcohólicas. De pronto, la mujer abordó la camioneta Jeep Cherokee, color negro de su esposo, y la condujo hasta el mar.

Un grupo de voluntarios, así como elementos del Cuerpo de Bomberos que llegaron al sitio, utilizaron equipo de rescate para sacar la camioneta del agua.

Mientras tanto, una mujer identificada como Rosa fue atendida por paramédicos en una ambulancia tras presentar una crisis nerviosa.

Al entrevistar a la mujer, esta refirió que había discutido con su pareja, por lo que decidió hundir la camioneta de su esposo.

Debido a que la camioneta negra quedó atascada en la arena a orilla de la playa, se dificultaron las maniobras para extraerla.

Finalmente, con el apoyo de una camioneta Hummer, rescatistas y voluntarios, la camioneta Jeep fue remolcada a tierra firme y aparentemente no sufrió afectaciones por el agua, ya que el motor estaba funcionando.