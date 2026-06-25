Por calor extremo, fauna nociva aparece en patios y casas

Desde serpientes, mapaches y avispas, además de tarántulas…los terrenos solitarios dan pie a que esta fauna prolifere y que ahora represente temor

Fauna nociva ha ingresado a patios y viviendas de Tampico debido a que estas salen de pastizales y solares baldíos ante el extremo calor que se percibe, en busca de espacios más frescos.

Héctor Guzmán Curiel, Jefe de Bomberos en el puerto dio a conocer que se han atendido algunos reportes sobre esta circunstancia, y la mayor parte son de fraccionamientos o casas que colindan con espacios solitarios, llenos de maleza o basura.

Dio a conocer que es en estas épocas en que al arranque el verano y los meses siguientes se corre el riesgo de qué estas especies salgan de los solares que están baldíos pues buscan espacios donde refugiarse de los intensos rayos solares.

Desde serpientes, mapaches y avispas, además de tarántulas…los terrenos solitarios dan pie a que esta fauna prolifere y que ahora represente temor para la comunidad.