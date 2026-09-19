Ponen a prueba la Torre Bicentenario en simulacro nacional

Brigadas de emergencia desocuparon el inmueble de 23 pisos en poco más de 18 minutos durante la jornada de prevención estatal.

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Como parte de las acciones del Segundo Simulacro Nacional 2026, las corporaciones de seguridad y auxilio en Tamaulipas llevaron a cabo un ejercicio de evacuación por hipótesis de sismo en las instalaciones de la Torre Bicentenario, fortaleciendo la cultura de prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias.

El simulacro contó con una amplia movilización de fuerzas de seguridad y auxilio, incluyendo Protección Civil Estatal, el Ejército Mexicano, la Cruz Roja, el CRUM, Tránsito Municipal y la Guardia Estatal. Este despliegue permitió poner a prueba la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ante una situación de riesgo real.

La secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, destacó que este ejercicio se realiza en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Protección Civil, que se celebra cada 19 de septiembre. Durante la jornada, se llevó a cabo la evacuación de la Torre Bicentenario, un edificio de 23 pisos que alberga a más de 2,300 trabajadores.

Los datos clave del simulacro fueron los siguientes:

Tiempo de evacuación: 18 minutos con 45 segundos.

Personas evacuadas: 2,120.

Brigadistas participantes: 187 (de todos los niveles del edificio).

Personal de emergencia: 49 elementos.

Unidades de apoyo: 27 vehículos de diversas corporaciones.

Por su parte, Luis Gerardo González de la Fuente, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que el personal de la brigada interna del edificio coordinó exitosamente el traslado de los trabajadores hacia los puntos de reunión y áreas de espera establecidos.

Las autoridades concluyeron que este ejercicio es una tarea permanente para mantener actualizados los protocolos de seguridad y garantizar que, ante cualquier contingencia, el personal esté capacitado para actuar de manera ordenada y eficiente.