Pone freno Contraloría a aspiraciones electorales en Reynosa

Exigen a funcionarios separarse del cargo si buscan candidaturas para evitar uso proselitista de recursos públicos en el municipio.

La Contraloría Municipal de Reynosa advirtió que los funcionarios públicos con aspiraciones electorales deberán separar sus intereses políticos de sus responsabilidades en el Ayuntamiento, luego de señalamientos sobre servidores públicos que presuntamente utilizan actividades y recursos municipales para promover logros personales.

Ernesto Gómez, contralor municipal, señaló que la instrucción del alcalde es concentrar los esfuerzos en atender las necesidades de la ciudadanía y dejar las aspiraciones políticas para los tiempos electorales correspondientes.

“Entendemos que quizá vienen tiempos electorales, pero el alcalde ha sido muy claro y la instrucción para todos los funcionarios municipales es que nos pongamos a trabajar en beneficio de Reynosa; que eso se quede por un lado. Quien tenga alguna inspiración, ya vendrán los tiempos adecuados, y quien tenga alguna aspiración, quizá tendrá que renunciar o pedir licencia”, expresó.

La advertencia ocurre en medio de señalamientos sobre funcionarios que presuntamente han comenzado a impulsar su imagen mediante páginas de seguidores, publicidad en medios de comunicación y distribución de publicaciones partidistas, mientras continúan desempeñando cargos públicos.

Gómez reiteró que quienes tengan aspiraciones políticas deberán atenderlas por separado y no descuidar sus obligaciones dentro del gobierno municipal.

“Quien tenga alguna aspiración, que la atienda por separado, pero si no va a trabajar en beneficio de Reynosa, que pida licencia o renuncia a su cargo. Aquí lo que necesitamos en el Ayuntamiento son empleados que estén dedicados a la ciudadanía”, puntualizó.

El contralor también advirtió que los casos en los que se detecten posibles actividades de proselitismo político serán revisados de manera individual y podrían derivar en sanciones, dependiendo de las circunstancias y de las responsabilidades que se acrediten.

“Quien caiga en alguna actividad proselitista o política, ahí es donde tenemos que revisar el caso concreto y, en su caso, podríamos llegar a sancionar al funcionario. Quien tenga alguna aspiración, ya vendrán los tiempos y tendrá que hacer lo propio de pedir licencia o renunciar”, indicó.

La Contraloría Municipal mantendrá la revisión de los casos que pudieran representar un uso indebido del cargo público con fines políticos, bajo la premisa de que ningún funcionario debe anteponer sus intereses electorales a la atención de los ciudadanos de Reynosa.