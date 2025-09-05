Pondrán énfasis en vacunas durante Semana Nacional de Salud

Las jurisdicciones sanitarias realizarán diversas actividades enfocadas en concientizar a la población sobre la importancia del cuidado de la salud

Del 6 al 13 de septiembre se lleva a cabo en todo el país la Semana Nacional de Salud Pública, en la que las jurisdicciones sanitarias realizan diversas actividades enfocadas en concientizar a la población sobre la importancia del cuidado de la salud.

En Reynosa, las autoridades médicas pondrán especial énfasis en completar el esquema básico de vacunación para toda la familia.

Cada integrante del hogar deberá contar con su Cartilla Nacional de Salud, considerada un expediente personal con el registro de consultas, vacunas y padecimientos.

Las actividades también se desarrollarán en el Centro de Readaptación Social, con la finalidad de extender la atención preventiva a todos los sectores de la sociedad.

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria Número 4, Iliana Villarreal Cantú, detalló algunas de las acciones programadas.

“Estaremos haciendo diferentes actividades a lo largo de la semana de acciones preventivas, como son pláticas en las escuelas; vamos a tocar temas de infecciones respiratorias agudas e infecciones diarreicas agudas, violencia en adolescentes, detección de cáncer de mama y exploración de mama, además de Papanicolau".

"También estaremos en el CERESO haciendo detecciones a todas las mujeres de Papanicolau, exploración de mama y llevando ahí vacunación”, explicó.