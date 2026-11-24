Domitilo Mejía Gutiérrez obtuvo el segundo puesto en la categoría varonil de 10 kilómetros de la Carrera CANACO Victoria 2026

Un integrante de la Guardia Estatal de Tamaulipas destacó en la primera edición de la Carrera CANACO Victoria 2026, al conseguir el segundo lugar en la categoría varonil de 10 kilómetros.

Se trata del policía “A” Domitilo Mejía Gutiérrez, quien participó en representación de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y logró colocarse entre los primeros competidores de su categoría.

La competencia reunió a corredores en Ciudad Victoria durante una jornada enfocada en promover la actividad física, la convivencia deportiva y los hábitos saludables.

Guardia Estatal destaca en competencia deportiva

El desempeño de Mejía Gutiérrez fue reconocido por su posición en la prueba de 10 kilómetros, en la que obtuvo el segundo puesto de la rama varonil.

Su participación también refleja la importancia de mantener una preparación física constante entre los elementos policiales, debido a que la disciplina y el acondicionamiento contribuyen a su desarrollo integral.

SSPT promueve la activación física entre sus elementos

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas impulsa la participación de sus integrantes en actividades deportivas como una forma de fomentar estilos de vida saludables y fortalecer la convivencia con la ciudadanía.

Además, estos encuentros permiten que los elementos representen a la institución en espacios públicos y establezcan vínculos con distintos sectores de la sociedad tamaulipeca.

Con el resultado obtenido en la Carrera CANACO Victoria 2026, Domitilo Mejía Gutiérrez se colocó entre los participantes destacados de esta primera edición, en la que el deporte y la convivencia comunitaria fueron parte central de la jornada.