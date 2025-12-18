Policía Cibernética registra 3,739 denuncias en Tamaulipas

Durante el presente año se han presentado 3,739 denuncias por delitos cibernéticos en los diferentes municipios de Tamaulipas

La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Guardia Estatal Cibernética, presentó recientemente el Top 5 de delitos cibernéticos que se registran en Tamaulipas. En primer lugar, se encuentran las amenazas por cobranza extrajudicial, las cuales se realizan a través de aplicaciones relacionadas con préstamos económicos, entre otros, informó Luis Marín.

El Titular de la Guardia Estatal Cibernética, dijo que esto se da mucho por las aplicaciones de préstamos, las denominadas monta deudas.

“Hay mucha publicidad lamentablemente en redes sociales sobre ellas y la verdad como ofrecen este servicio rápido e inmediata, la gente cae, los enganchan y ahí es donde inicia todo esto”, señaló.

También se presenta el fraude del comercio electrónico y se sumaría lo que viene siendo el delito de acceso ilícito, cuando se robaron una cuenta y el acoso.

El Policía Tercero dijo que durante el presente año se han presentado 3,739 denuncias por delitos cibernéticos en los diferentes municipios de Tamaulipas, de los cuales 2,185 han sido mujeres y 1,554 hombres los afectados, lo que significa un 9.5% en decremento, a comparación del 2024.

“Entonces es importantísimo la verdad alertar a la ciudadanía, porque también tenemos bien identificado que la mayoría de los delitos que se llegan a suceder es por desconocimiento”, explicó.

Finalmente, exhortó a la población a mantenerse alerta y no dejarse engañar por estas prácticas ilícitas. Hizo un llamado a denunciar cualquier irregularidad que se presente, recordando que pueden hacerlo al número de emergencias 911.