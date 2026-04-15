Polemizan por iniciativa que limita labor a medios

La diputada local de Morena, Cynthia Jaime Castillo, impulsora de la iniciativa, señaló que la propuesta nació de un sector del gremio periodístico

Una evidente contradicción ha surgido entre el Poder Ejecutivo y la fracción de Morena en el Congreso local tras la polémica propuesta legislativa que busca regular la labor informativa.

Mientras el Gobierno del Estado rechaza cualquier medida que vulnere la libertad de expresión, la impulsora de la iniciativa, la diputada local de extracción morenista, Cynthia Jaime Castillo, afirma haber sido "abandonada", pero sin mencionar nombres.

El subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez, fue tajante al declarar que no existe un respaldo institucional hacia propuestas que afecten el ejercicio periodístico.

El funcionario sostuvo que la administración estatal no acompañará ninguna medida que censure o limite el trabajo de los comunicadores.

Pérez Sánchez minimizó el avance de la propuesta en el área a su cargo, señalando que la iniciativa no ha sido revisada a fondo por la subsecretaría y que la información que poseen proviene únicamente de reportes públicos.

"Me dejaron sola": La respuesta de Cynthia Jaime

Ante estas declaraciones, la diputada morenista Cynthia Jaime Castillo contradijo abiertamente al funcionario, asegurando que Pérez Sánchez sí conocía el documento.

"¿Que si la revisó o no la revisó bien? ¡Sí la revisó!", sentenció la legisladora.

Visiblemente afectada por la falta de apoyo, Jaime Castillo admitió sentirse desprotegida por sus aliados políticos:

— ¿Se siente respaldada? —se le cuestionó.

— No.

— ¿La dejaron sola?

— ¡Claro!, ¡Claro! —respondió, aunque evitó dar nombres específicos sobre quiénes le dieron la espalda.

La diputada defendió su postura argumentando que la propuesta nació de un sector del gremio periodístico y no de una intención personal de censura.

“Aquí estoy dando la cara, explicando que la iniciativa llegó con toda la buena intención”, afirmó.

Sin embargo, la entrevista se tornó confusa cuando se le cuestionó sobre su pasado profesional. A pesar de haber trabajado en medios de comunicación, la legisladora negó ser periodista:

"Ah no, yo nunca fui periodista. Si trabajé en medios, es una profesión que yo respeto muchísimo".