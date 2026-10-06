Podría Educación dictar clases virtuales en Matamoros

Autoridades estatales contemplan proteger a la comunidad escolar de escuelas con anegamientos mediante la educación a distancia.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, dijo que se realiza un monitoreo de las afectaciones frente a las lluvias que se registran en varios municipios de Tamaulipas, principalmente en la frontera de Matamoros.

El funcionario aseguró que no hay suspensión de clases en el estado, por lo que las escuelas se mantendrán abiertas y con la asistencia de personal docente y administrativo, no obstante, aclaró que se valora decretar clases en línea en seis escuelas de Matamoros debido a que presentan problemas de inundaciones.

“Y desde luego también hasta Nuevo Laredo estamos monitoreando pero ahorita nada más la indicación es que cada papá decida si lleva a los niños a la escuela o no es en Matamoros. El resto es normal las clases, ahorita la secundarias aquí en Victoria, todavía no hay ninguna que tenga la condición de afectación y esperamos durante el día, el llamado a los padres de familia es de estar atentos a Protección Civil que nos va indicando para el día de mañana cómo se comporta el fenómeno meteorológico”.

El funcionario estatal adelantó que ya se realiza una evaluación de posibles daños provocados por las lluvias en los distintos planteles educativos de Tamaulipas, lo anterior por instrucciones del gobernador, para proceder a rehabilitar lo que sea necesario con el objetivo de continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos.

“Pero hay algunas colonias que a lo mejor ya empiezan a estar presentando dificultad de tránsito en la salida o en el acceso a la escuela. Entonces es a criterio de los papás, lo que emite protección civil en el área de Matamoros, eso quiere decir que las escuelas van a estar abiertas y con todos los maestros trabajando, pero hay condiciones donde quizá en algunas vialidades para algunos papás no sea tan fácil el acceso y ahí recomienda protección civil, ser prudentes y desde luego, primero la integridad”, explicó.