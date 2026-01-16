Poder Judicial labora conforme a la ley, “Caiga quien caiga”

La presidenta del Poder Judicial en Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, dijo que la institución representa un espacio no de lucha, sino de conciliación

La presidenta del Poder Judicial en Tamaulipas, Magistrada Tania Gisela Contreras López, dijo que la institución representa un espacio no de lucha, sino de conciliación, resaltando la implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias, por lo que insistió en la frase: “caiga quien caiga y sea quien sea”.

“No solamente representamos el juicio, sino la alternativa, conciliar entre las partes, crecer en esa cultura de encontrar una alternativa para solucionar nuestras controversias, caiga quien caiga y además congruencia, eso es lo que nosotros pedimos, en mi trayectoria profesional, he tratado de ser siempre congruente, desde luego estas decisiones que hemos tomado han sido basadas en la congruencia, en la disciplina y en el compromiso”, y agregó: “Y con el hecho que tenemos una trayectoria profesional, que ha exigido todo el tiempo que se hagan las cosas conforme a derecho, no podemos desde este espacio variar esa directriz, esa premisa de caiga quien caiga, al margen de quién sea la persona imputada o procesada, porque hay una norma legal que define qué es lo que debe de sancionarse y a eso nos apegamos nosotros desde el poder judicial, lo que establezca la ley y lo que establezca la constitución, eso es lo que debe de aplicar el juez, sea quien sea”, explicó.

Tania Gisela Contreras López, presidenta del Poder Judicial en Tamaulipas, compartió comparte los avances en sus primeros 100 días de trabajo y los retos que enfrenta la impartición de justicia en el estado.

Durate la entrevista, se refirió al proceso que realiza el Congreso de Tamaulipas para nombrar al nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y expresó que se trata de un espacio polémico en donde le correspondió en su momento, en diferentes trincheras, dar puntual seguimiento a los delitos o aquellas conductas que eventualmente hubieran lastimado la administración pública en sus diferentes poderes.

“Creo que hay un compromiso adicional en el estado de Tamaulipas, para ese espacio hay que nombrar un perfil que cumpla a cabalidad y que vea no solamente el nombre, sino el compromiso que tiene que ver con la sociedad de garantizar y preservar los derechos de un Estado, más allá de la persona que se encuentre investigando, creo que en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, tenemos un compromiso extra y adicional y el congreso está tomado su decisión en base a una terna de personas que yo creo, son profesionistas y personas de carrera en el servicio público, ya le tocará al Congreso definir en las próximas semanas y conocer cuál es su decisión final”, señaló.

También se le cuestionó si hay consentidos en esa terna, y respondió que no, “Yo creo que lo que nos toca a nosotros como poder judicial es llamar a la institución y no a la persona. Nosotros hemos hecho un llamado al titular de la fiscalía, al titular del poder ejecutivo, y del congreso del Estado, nosotros no nos ceñimos al nombre si no a convocar a las instituciones a que juntos podamos consolidar este proyecto de establecer la justicia como motor de paz”.

Al ser cuestionado sobre el tema político, dijo que está agradecida y honrada con el hecho de que a partir de su desempeño en el desarrollo profesional, la consideren en esta alta responsabilidad, “desde luego eso llena de orgullo y llena de honor, sin embargo, nuestra responsabilidad acaba de empezar en el poder judicial, estamos trabajando prácticamente todos los días, sin parar, todo para dar resultados al compromiso que nosotros hicimos en la campaña, nosotros llamamos y pedimos el voto ofreciendo un cambio en la forma de impartir justicia en Tamaulipas y estamos cumpliendo ese compromiso, en eso estamos enfocados”, dijo Contreras López.