Poder Judicial espera avances en investigación del caso Dafne

El caso ha generado consternación entre la ciudadanía, mientras se espera que las investigaciones avancen y se determinen responsabilidades

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, Tania Contreras López, se pronunció sobre el caso de Dafne, la menor de 13 años que perdió la vida el pasado viernes en una escuela de formación militar en Ciudad Madero.

El caso permanece en etapa de investigación

La magistrada señaló que, hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado no ha presentado una acusación formal relacionada con los hechos, por lo que el caso continúa en etapa de investigación.

Indicó que serán las autoridades ministeriales las encargadas de integrar la carpeta correspondiente y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la menor.

Poder Judicial se mantendrá atento

Asimismo, reiteró que el Poder Judicial se mantendrá atento al desarrollo del caso y actuará conforme a derecho una vez que existan elementos suficientes para proceder legalmente.

El caso ha generado consternación entre la ciudadanía, mientras se espera que las investigaciones avancen y se determinen responsabilidades.