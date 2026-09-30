Poder Judicial de Tamaulipas destaca mejoras salariales

Explicó que, al inicio de la actual administración, algunos empleados percibían ingresos equivalentes a menos de un salario mínimo

La magistrada Tania Gisela Contreras López reconoció la sensibilidad y el respaldo que el gobernador Américo Villarreal Anaya ha mostrado hacia el Poder Judicial de Tamaulipas, previo a la presentación de su cuarto informe de gobierno.

Destacó que uno de los principales avances se relaciona con la dignificación salarial de los trabajadores del Poder Judicial. Explicó que, al inicio de la actual administración, algunos empleados percibían ingresos equivalentes a menos de un salario mínimo.

“Gracias a una ampliación presupuestal, actualmente se garantiza que todos los trabajadores del Poder Judicial reciban mejores salarios”, dijo la titular del poder judicial.

Impulsan acceso al expediente electrónico

Finalmente, se refirió a las 700 peticiones que se han registrado para que las ciudadanas y ciudadanos tengan acceso a su expediente electrónico y así dar seguimiento de manera personal a las diferentes etapas de sus procesos legales.

Con estas acciones, aseguró, se garantiza una mayor transparencia sobre los procesos que se realizan en el poder judicial del Estado de Tamaulipas.