Poder Judicial buscará aumentar 20% de presupuesto para 2027

Contreras López recordó que en marzo se realizó un ajuste para los servidores que ganaban por debajo del salario mínimo, con sueldos de $6,000 y $7,000

Con un incremento de alrededor del 20% respecto a este año, el Poder Judicial del Estado proyecta un presupuesto cercano a los mil 100 millones de pesos para el ejercicio 2027, reveló la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras López.

La magistrada presidenta explicó que el aumento ya contempla como presupuesto base lo que este año se otorgó como ampliación presupuestal, y que corresponde principalmente a la nivelación salarial de los trabajadores.

“Estamos primero reconociendo el apoyo, hay un incremento en este año sustancial, sustantivo, que ronda por ahí del 20% que tiene que ver con el incremento salarial a los trabajadores. Ese incremento presupuestal ya lo estamos considerando, que en este año fue ampliación y que el próximo año ya debe ir categorizado como presupuesto”, señaló.

Contreras López recordó que en marzo se realizó un ajuste para los servidores que ganaban por debajo del salario mínimo, con sueldos de 6 y 7 mil pesos, cuando el mínimo es de 9 mil 800 pesos y el próximo año estará alrededor de los 10 mil pesos para servidores públicos.

Presupuesto contempla construir 31 salas judiciales

Detalló que con ese recurso se proyecta fortalecer la infraestructura judicial, destacando la construcción de 31 salas para la implementación del nuevo modelo de justicia.

“Está proyectada ya la construcción de 31 salas. Estamos considerando ya el arranque en Ciudad Victoria con la primera región para la implementación de oralidad civil y familiar, y ahí traemos también una nómina que está considerada ya en este incremento”, precisó.

La presidenta del Poder Judicial indicó que el presupuesto permitirá no solo mantener la nivelación salarial, sino también iniciar la primera etapa de la oralidad en materia civil y familiar en la capital del estado.