Poder Judicial agilizará asuntos civiles y familiares

Ante la interrogante sobre la creación de nuevos juzgados, Contreras López explicó que la estrategia no contempla necesariamente la apertura de nuevas unidades

La magistrada Tania Gisela Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, anunció que a partir del próximo mes de abril Ciudad Victoria contará con un nuevo sistema de oralidad en materia civil y familiar. El objetivo principal es agilizar los procesos judiciales, garantizando una mayor eficacia, transparencia y cercanía con la ciudadanía.

La implementación responde a una necesidad latente, ya que, de acuerdo con la magistrada, más del 80% de la carga de trabajo del Poder Judicial corresponde a esta materia, lo que se traduce en aproximadamente 90,000 asuntos anuales.

Estrategia y reconfiguración

Ante la interrogante sobre la creación de nuevos juzgados, Contreras López explicó que la estrategia no contempla necesariamente la apertura de nuevas unidades, sino la reconfiguración de los juzgados civiles y familiares existentes en la primera región. Este ajuste permitirá cubrir las demandas del nuevo esquema de oralidad.

Ciudad Judicial acompañará el nuevo sistema

Este lanzamiento coincidirá con la puesta en marcha del edificio de la nueva Ciudad Judicial en Ciudad Victoria. Asimismo, la magistrada destacó que este proceso de migración al nuevo sistema representa una oportunidad para realizar una revisión profunda del estatus de los expedientes que se encuentran actualmente en trámite, tanto en materia civil y familiar como penal.