Plaza Principal de Matamoros obtiene certeza jurídica

El secretario del Ayuntamiento, Manuel Perusquía Ramírez, señaló que este proceso forma parte de las instrucciones del alcalde Alberto Granados

Después de aproximadamente 200 años, Matamoros cuenta con certeza jurídica sobre su Plaza Principal, luego de concretarse la escrituración del histórico recinto, lo que permitirá al municipio gestionar recursos y apoyos federales para su mejoramiento.

El anuncio se realizó durante la cuadragésima segunda sesión de Cabildo, donde se informó que la escrituración formaliza la pertenencia del inmueble al municipio y abre la posibilidad de realizar trabajos de remodelación y mantenimiento.

Escrituración permitirá gestionar recursos federales

El secretario del Ayuntamiento, Manuel Perusquía Ramírez, señaló que este proceso forma parte de las instrucciones del alcalde Alberto Granados para regularizar jurídicamente distintos terrenos y espacios públicos pertenecientes al municipio.

Con la Plaza Principal ya escriturada, el Ayuntamiento podrá buscar apoyos federales para mejorar las condiciones del espacio, incluyendo trabajos en bancas, fuentes y pasillos de este recinto histórico.

Otros espacios continúan pendientes de regularización

Perusquía Ramírez agregó que todavía existen otros espacios pendientes de escrituración, entre ellos el Parque Olímpico, las Canchas del Cambio y la antigua Guarnición Militar.

La regularización de estos inmuebles busca brindar certeza sobre el patrimonio municipal y facilitar que en el futuro puedan acceder a recursos destinados a su rehabilitación y conservación.