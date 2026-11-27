El alcalde atribuyó el resultado a tres factores: seguridad, logística y la calidez de la gente. Sin esas condiciones, sostuvo, no sería posible el crecimiento

Ciudad Madero busca cambiar su vocación petrolera por impulsar una vocación turística, y su principal apuesta ya genera resultados: la Playa Miramar registra más de 8 millones de visitantes en lo que va del año y una derrama económica de casi mil millones de pesos.

Así lo afirmó el alcalde Erasmo González Robledo, en el arranque del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, inaugurado en Tampico por el gobernador Américo Villarreal Anaya y la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

“Madero era vocación petrolera. Hoy, la administración municipal impulsa la vocación turística como nueva base económica”.

El dato central es Miramar. De enero a noviembre, la playa ha recibido más de 8 millones de visitantes. No solo regresan los que ya vinieron, también llegan nuevos visitantes, afirmó el edil.

Esa afluencia se traduce en derrama. En el año, los visitantes han dejado casi $1,000 millones en Madero, en hoteles, restaurantes, comercio y servicios.

El alcalde atribuyó el resultado a tres factores: seguridad, logística y la calidez de la gente. Sin esas condiciones, sostuvo, no sería posible el crecimiento turístico.

Madero añadió, tiene el destino principal del noreste mexicano. Miramar se consolida como un lugar de preferencia por su cercanía con la Ciudad de México, el Bajío, León, Guanajuato, Nuevo León, Coahuila y Veracruz.

La estrategia incluye recuperar un mercado perdido: los charters canadienses en invierno. Ya vinieron en algún momento a Madero y a Tamaulipas, y el municipio quiere que regresen.

Para ello, explicó, se trabaja en sinergia con la Secretaría de Turismo federal, a cargo de Josefina Rodríguez, a través del secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández, y por instrucciones del gobernador.

También se impulsa inversión privada e infraestructura turística.

Entre las obras destacó el bulevar costero en la playa Miramar y la necesidad de ampliar la red de servicios básicos para sostener el crecimiento.

El objetivo, concluyó, es desarrollar el turismo comunitario como política pública del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, y convertir al turismo en generador de economía, empleo y desarrollo para las familias maderenses.

Madero, la ciudad del petróleo, hoy mide su futuro en visitantes y en derrama.