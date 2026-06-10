Playa La Pesca endurece reglas para vehículos recreativos

Autoridades mantienen restricciones para razers y motocicletas, mientras avanzan proyectos de infraestructura y servicios para el balneario

Razers y motocicletas ya no circulan libremente en Playa La Pesca. La alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez confirmó que la restricción al tránsito de estos vehículos está en vigor y ha sido respetada por los turistas.

Hace mes y medio se trazó un mapa con áreas permitidas y prohibidas dentro del balneario, luego de que un menor de edad perdiera la vida en un accidente ocasionado por una persona presuntamente en estado de ebriedad.

“Gracias a Dios todos lo han podido llevar a cabo. Hasta los visitantes ya saben dónde sí y dónde no se puede transitar”, comentó la presidenta municipal.

Esta semana, Jiménez Vázquez se reunirá con prestadores de servicios para entregarles el reglamento que detalla multas y sanciones.

La intención, dijo, es socializar primero las reglas con ellos antes de que se difundan en medios.

“Preferimos bajarlo directamente y trabajar de la mano para mantener el orden”, explicó.

De cara al periodo vacacional, aseguró que La Pesca está lista: Protección Civil, Tránsito y Guardia Estatal mantendrán presencia de jueves a lunes para cuidar a los visitantes.

Red hidráulica en tres fases

En materia de infraestructura, la alcaldesa informó que este año arranca la primera etapa de la nueva red hidráulica para La Pesca.

El proyecto contempla tres fases, con la segunda y tercera programadas para 2027.

“Es un proyecto muy ambicioso que mejorará la calidad de vida de la playa y del turista. Estamos muy agradecidos con el gobernador por voltear a vernos”, señaló tras su encuentro con el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda.

Jiménez Vázquez reconoció que el municipio aún padece fugas constantes por tuberías viejas de asbesto, por lo que ya se trabaja en la renovación del sistema sanitario.

Añadió que también hay coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía estatal para disminuir los cortes de luz que han afectado a la región en temporadas altas.