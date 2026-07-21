Plantean desalinizar agua de mar para enfrentar crisis hídrica

Ante la escasez de agua que afecta a Reynosa, el alcalde Carlos Peña Ortiz propuso la desalinización del agua de mar como alternativa de solución a largo plazo

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, planteó la desalinización del agua de mar como una alternativa de solución a largo plazo para atender la crisis hídrica que enfrenta la región fronteriza y reducir la dependencia del agua proveniente del Río Bravo.

El edil explicó que este proyecto permitiría abastecer a los municipios cercanos a la costa con agua desalinizada, dejando disponible una mayor cantidad del recurso que actualmente captan ciudades como Matamoros para redireccionarlo hacia municipios del interior del estado, entre ellos Reynosa.

“A largo plazo, yo creo que una de las posibilidades y una de las opciones que tenemos es desalinizar el agua de mar y poder proporcionar esa agua a los municipios costeros y que ya no dependan del río para que esa misma agua que anteriormente ellos estaban captando en Matamoros, de parte del Río Bravo, pueda ser redireccionada hacia los municipios del interior”, expresó el presidente municipal.

La propuesta surge en medio del grave problema de desabasto que enfrenta la ciudad, donde numerosas colonias permanecen durante largos periodos sin recibir el servicio de agua potable.

Peña Ortiz consideró que diversificar las fuentes de abastecimiento es indispensable para garantizar la disponibilidad del recurso en los próximos años y disminuir la vulnerabilidad de la región ante la sequía y la reducción de los niveles del Río Bravo.

El alcalde señaló que proyectos de esta naturaleza representan una visión de largo plazo para la región, al permitir un mejor aprovechamiento del recurso hídrico y ofrecer alternativas sostenibles frente a los retos que plantea el cambio climático y la creciente demanda de agua en la frontera tamaulipeca.