Planean transportistas cierre del Puerto de Altamira este sábado

La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos informó que actualmente se tienen confirmadas entre 200 y 300 unidades para participar en la movilización

Transportistas afiliados a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) anunciaron un posible cierre del acceso al Puerto de Altamira para este sábado, como medida de presión ante una serie de inconformidades que, aseguran, han planteado durante los últimos seis meses ante autoridades y terminales portuarias sin obtener una solución.

Eduardo Tijerina Flores, delegado de la CONATRAM en la zona sur de Tamaulipas, informó que actualmente se tienen confirmadas entre 200 y 300 unidades para participar en la movilización, cuyo inicio está previsto alrededor de las 7:00 de la mañana.

Entre las principales demandas se encuentran la falta de incremento a las tarifas de transporte durante aproximadamente tres años, el aumento en los costos de combustible, seguros, licencias, placas y mantenimiento, además de los prolongados tiempos de espera en algunas terminales.

Tijerina Flores señaló particularmente a ATP e IPM, donde, de acuerdo con su versión, existen diferencias relacionadas con las condiciones de contratación y operación.

Los transportistas también cuestionan que mientras a ellos se les exige cumplir diversos requisitos para ingresar al recinto portuario, existen esquemas internos de transporte contratados directamente por algunas terminales que, aseguran, no enfrentan las mismas exigencias.

El representante de la CONATRAM también denunció afectaciones derivadas de los cambios en la operación de la agencia Infraestructura Portuaria Mexicana (IPM) tras su adquisición por Mediterránean Shipping Company (MSC) y señaló que algunos transportistas que durante años habían prestado servicios en la terminal fueron desplazados.

Según sus declaraciones, alrededor de 50 trabajadores estarían afectados por esta situación y existen casos de servicios pendientes de pago. A ello se suman, dijo, tiempos de espera de hasta cinco o seis horas en determinadas operaciones, lo que representa mayores gastos para las empresas y operadores.

Salvador Espinoza, representante de Transportes Espinoza, respaldó las inconformidades y señaló que la situación impacta principalmente a los llamados "hombres-camión", muchos de ellos propietarios de una o dos unidades, quienes cuentan con menor capacidad financiera para soportar periodos prolongados sin recibir sus pagos. Los transportistas estiman que alrededor de 10 compañeros han tenido que abandonar la actividad por falta de liquidez.

Los inconformes aseguraron que ya han buscado la intervención de ASIPONA, Guardia Nacional y Gobierno del Estado, además de sostener reuniones con representantes de las terminales.

Eduardo Tijerina sostuvo que el objetivo de la movilización no es generar un conflicto, sino presionar para que las autoridades participen directamente en las mesas de negociación y se revisen las condiciones en que opera el transporte dentro del puerto.

De concretarse el cierre, los propios transportistas reconocen que podrían registrarse retrasos en el movimiento de mercancías y afectar la cadena logística. Sin embargo, sostienen que han agotado otras vías de diálogo y que la movilización será necesaria para colocar nuevamente sus demandas en la agenda de las autoridades portuarias.

Advirtieron que las afectaciones podrían extenderse a talleres mecánicos, llanteras, refaccionarias, eléctricos y otros establecimientos que dependen de la actividad del autotransporte en la zona sur de Tamaulipas.