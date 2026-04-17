Pierde la vida adulto mayor en choque y conductor huye

Elementos de seguridad pública y servicios de emergencia acudieron al sitio para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes

Un fatal accidente registrado la mañana de este jueves en el cruce de la avenida Sexta y Juventino Rosas dejó como saldo a una persona de la tercera edad sin vida, de acuerdo con los primeros reportes de autoridades locales.

En el percance participaron un automóvil blanco y una camioneta roja. Tras el impacto, el adulto mayor que viajaba en la camioneta perdió la vida en el lugar debido a la fuerza del choque, sin que los cuerpos de emergencia pudieran hacer algo por salvarlo.

¿Qué se sabe del conductor responsable?

Autoridades informaron que el conductor del vehículo blanco sería el presunto responsable del accidente. Luego de la colisión, el individuo abandonó la escena, por lo que ya es buscado mediante un operativo implementado por corporaciones de seguridad.

¿Cómo respondieron los cuerpos de emergencia?

Elementos de seguridad pública y servicios de emergencia acudieron al sitio para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes. El área permaneció resguardada mientras peritos llevaban a cabo el levantamiento de evidencias.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente, y se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayor información sobre este hecho.