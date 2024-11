Pierde a bebé en su vientre en Hospital Regional de Victoria

La ilusión de la joven Camila Monserrat, se derrumbó en cuestión de minutos, esperaba el nacimiento de su primer hijo para abrazarlo y que significaba toda la alegría en la familia, pero todo se vino abajo después de perder a su bebé de 38 semanas de gestación.

La abuelita paterna, Gloria Álvarez, lamentó la situación registrada en uno de los mejores hospitales de Tamaulipas, “Ella vino el sábado a consulta, porque ella sentía que el bebé no se movía, lo que le dicen es que es un niño flojo, que el niño está dormido y que se puede ir a su casa, no pasa nada, eso fue el sábado en la mañana”, señalo´.

Para el día siguiente, el domingo, Camila Monsrrat regresa a checarse y de nueva cuenta le dicen lo mismo, que se regresara a casa y el mismo día domingo por la noche, el bebé ya no contaba con signos vitales debido a una supuesta diabetes gestacional.

“Y pues nada que el niño no presentaba signos vitales, porque era una diabetes gestacional y de ahí no salen, no hay un diagnóstico o una respuesta positiva, el por qué murió el bebé dentro de su cuerpo”, dijo indignada la abuelita.



La joven Camila Monserrat, de 19 años de edad, aún permanece internada en el Hospital Regional de Alta Especialidad, y se encuentra desconsolada, la señora Gloria Álvarez es quien atendió la entrevista para explicar lo que está sucediendo y en donde de acuerdo al diagnóstico médico, se trató de un fallecimiento a causa de diabetes gestacional del bebé.

“Como abuelas, claro que nos importa, claro que nos importa, porque ya habían pasado muchas horas, el bebé muerto dentro de su cuerpo y no daban una respuesta en operar rápido, de urgencia, porque el bebé ya no tenía vida, más de 12 horas en su cuero, esto no puede quedar impune sabemos nosotros que no nos van a regresar a nuestro bebecito pero que no le vuelva a pasar esto a otras personas embarazadas”, concluyó.

