 Piden simpatizantes del PT en Tamaulipas se investigue a líderes

Simpatizantes y lideres locales del Partido del Trabajo (PT), pertenecientes a 12 municipios del norte, centro y sur del estado, se manifestaron en las instalaciones del comité estatal entre el 15 y 16 Méndez de Ciudad Victoria, para exigir se realice una auditoria y se investigue a los lideres de esta organización política en la entidad, Alejandro Ceniceros Martínez y Arecnio Ortega Lozano, a quienes acusan de venta de candidaturas a puestos de elección popular y posible desvío de recursos, entre otras irregularidades.

“Lo que estamos pidiendo es que el partido abra sus puertas al pueblo y abra sus archivos para que sea auditado en su totalidad, queremos que los órganos electorales como el INE y el IETAM, en verdad fiscalicen, que se abran los informes financieros y se investigue la venta de candidaturas”, dijo Alejandro Jiménez López, excandidato a diputado local por el Distrito de Mante.

A manera de presionar a las autoridades correspondientes, colocaron cadenas y candados en la puerta principal y prohibieron el acceso a trabajadoras y trabajadores administrativos y colocaron mantas en los barandales con algunas leyendas como “fuera los eternos líderes Alejandro Ceniceros y Arcenio Lozano”, “Queremos transparencia”, “Rendición de cuentas Ya”, “El Pueblo pone el Pueblo Quita”, “Vende Candidaturas” y “Fuera Mercenarios”, entre otras.

Exigieron una explicación a los lideres políticos, respecto a los procesos que se siguieron para nombrar y elegir a los actuales legisladores locales en Tamaulipas, que, al decir de los inconformes, nunca se han parado en las instalaciones del partido y menos en sus distritos, aseguraron que los diputados que representan al Partido del Trabajo, desconocen la problemática que se vive y lamentaron su falta de apoyo.

Por su parte, José Armando Sánchez Martínez miembro del Partido del Trabajo en el Municipio de Gustavo Díaz Ordaz, denunció que no existe transparencia en el manejo de los recursos y que, en época de elecciones, los líderes estatales manejan a su antojo las designaciones, reparten las candidaturas y hasta las venden al mejor postor, “en mi municipio no tenemos ningún regidor, no tenemos ya ni militantes, ni oficinas del partido, estamos en el total abandono”, señaló.

“Nosotros no estamos de acuerdo en que se tomen decisiones unilaterales, que ellos decidan quienes vana participar, entonces para que somos coordinadores, si finalmente nuestras opiniones no son tomadas en cuenta, principalmente estamos exigiendo transparencia en los ingresos y egresos de los recursos, en el caso personal, de mi propia bolsa he aportado dinero para actividades de proselitismo, yo tengo facturas que he mandado por correo al partido y hasta la fecha no me han reintegrado dichos gastos”, dijo Silvia Isabel Salas Galindo, líder natural del partido en el municipio de Güémez.

Las y los diputados del Partido del Trabajo en el Congreso de Tamaulipas que integran la 66 Legislatura, son Elvia Eguía Castillo del Distrito XI de Matamoros, Víctor Manuel García Fuentes del Distrito X de Matamoros, y Eliphalet Gómez Lozano del Distrito IX de Valle Hermoso.

El líder el partido en el municipio de Nuevo Morelos, tuvo que pagar de su propia bolsa, la renta de las oficinas, materiales, servicios de agua y luz y el pago quincenal de la secretaria, que correspondieron a un monto de 7,500 pesos, una situación que ya no estuvo en posibilidades de seguir solventando debido a que el partido jamás le reembolsó el dinero y obligando a cerrar las oficinas de manera definitiva.

“Estuvimos presionando al partido para que nos pagara, pero no fue posible, lo último que pagué fue el sueldo de la secretaria, 1,500 pesos por semana y fueron cuatro semanas trabajadas, échele cuentas, mas 2,500 pesos de renta, pues ya no completaba, por eso tuve que cerrar y ahora estamos apoyando el movimiento”, explicó.

Los militantes arribaron de los municipios de Díaz Ordaz, San Fernando, Cruillas, Méndez, Burgos, Antiguo y Nuevo Morelos, Llera, Aldama, Tampico, Madero y Altamira.





