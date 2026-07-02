Piden retirar cables que cuelgan en pleno Centro de Nuevo Laredo

Vecinos alertaron por cables y un poste en riesgo de caer sobre la calle Hidalgo, mientras el municipio mantiene el retiro de cableado en desuso

Debido a que el gobierno municipal de Nuevo Laredo realiza un operativo para retirar cables en desuso, la ciudadanía aprovechó para pedir el retiro de cables que cuelgan a mitad de la Calle Hidalgo entre las avenidas Obregón y Aldama, en el Sector Centro.

En este lugar los cables obstruyen el paso de vehículos y ocasionan temor en los peatones, pues piensan que tienen corriente eléctrica.

Estos proceden de un poste a punto de caer, y debido al peligro, alguien les ató cintas amarillas de advertencia.

Sin embargo, el poste podría ceder repentinamente, por lo que es necesaria la intervención de las autoridades competentes.

Como parte de las acciones para fortalecer el ordenamiento urbano, mejorar la imagen de la ciudad y brindar mayor seguridad a la ciudadanía, el Gobierno Municipal ha retirado a la fecha más de 10 toneladas de cableado en desuso perteneciente a empresas de telefonía y televisión por cable que operan en Nuevo Laredo.

Estos trabajos forman parte de una estrategia a fin de recuperar espacios públicos, reducir riesgos para peatones y automovilistas, además de garantizar que las empresas prestadoras de servicios cumplan con la normatividad vigente.

La Secretaría de Obras Públicas hace el llamado a las empresas de Cable y Telefonía a recoger siempre el cableado que ya no se utilice y disponerlo de manera correcta.