Piden retirar anuncios en la vía pública en Matamoros

El secretario de Medio Ambiente, Alberto Simone, hizo un llamado a los ciudadanos de Matamoros para retirar anuncios, carteles y otros elementos que puedan obstruir la vía pública frente a viviendas y comercios.
Simone señaló que esta medida forma parte del programa Matamoros en CM, con el que buscan reducir la contaminación visual y contribuir a que la ciudad se mantenga más limpia y ordenada.
Explicó que, a partir del 1 de septiembre, comenzarán a realizar visitas voluntarias a negocios y ciudadanos que tengan algún anuncio o cartel colocado en espacios que puedan afectar la vía pública.
El funcionario indicó que durante estas visitas se pretende brindar acompañamiento a los propietarios para retirar voluntariamente este tipo de publicidad.
La invitación, dijo, es que los propios ciudadanos comiencen desde ahora a retirar cualquier anuncio que pueda obstruir calles, camellones u otros espacios públicos.