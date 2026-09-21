Piden respetar boletines de personas desaparecidas en Tamaulipas

El colectivo pidió además el respaldo de la ciudadanía para continuar difundiendo las fotografías y datos de las personas desaparecidas

Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas realizaron el segundo día de una brigada de difusión masiva de boletines de personas desaparecidas, actividad que se extendió por distintos municipios de la frontera con el objetivo de mantener vigentes las fichas de búsqueda y ayudar a localizar a sus familiares.

Piden respetar boletines colocados en espacios públicos

El colectivo hizo un llamado a los alcaldes de los municipios fronterizos para que respeten los boletines colocados en espacios públicos y eviten que sean retirados, al considerar que cada ficha representa la esperanza de una familia que continúa buscando a uno de sus integrantes.

Las integrantes señalaron que, ante la falta de espacios dignos y permanentes destinados específicamente para la colocación de boletines de personas desaparecidas, se ven obligadas a utilizar lugares visibles como las plazas municipales para hacer llegar la información a un mayor número de ciudadanos.

Por ello, solicitaron a las autoridades municipales actuar con empatía y permitir que las fichas permanezcan colocadas, pues consideran que retirar los boletines contribuye a invisibilizar una problemática que afecta a numerosas familias de Tamaulipas.

Solicitan apoyo ciudadano para mantener activa la búsqueda

El colectivo pidió además el respaldo de la ciudadanía para continuar difundiendo las fotografías y datos de las personas desaparecidas, recordando que cada boletín puede convertirse en una oportunidad para obtener información que ayude a encontrarlas.

La exigencia de las familias es que los espacios públicos también sirvan para mantener presente la búsqueda y que la desaparición de una persona no deje de ser visible mientras sus seres queridos continúan esperando respuestas.