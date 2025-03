Piden rehabilitar carreteras de acceso a Nuevo Laredo

Representantes del sector productivo y la sociedad civil alzaron la voz para pedir que se rehabiliten las carreteras de acceso a Nuevo Laredo, que están en malas condiciones.

En pleno operativo paisano y en vísperas de las vacaciones de Semana Santa, la imagen de entrada a Nuevo Laredo no es la mejor, no solo por las condiciones de la ex garita del kilómetro 26, sino por todas las carreteras que convergen a esta frontera, señaló Fernando Rodríguez, vicepresidente del Consejo de Instituciones.

“Ya tenemos muchos años de estar insistiendo en cuanto al avance que debe tener Nuevo Laredo en cuanto a las vialidades, los accesos a la ciudad. “Tenemos una pésima Carretera Ribereña como la Carretera a Piedras Negras, como la Carretera a Anáhuac que está en deplorable estado. No hay intervención por parte de ninguna autoridad para hacer esos arreglos”, expresó.

También los residentes locales que quieren salir de la ciudad en temporada vacacional resultan afectados, pues es un riesgo circular por esas vialidades, además de que los vehículos se deterioran.

Igualmente, los transportistas son afectados por las malas condiciones de los caminos, mencionó Rodríguez Garza.

“Tenemos que considerar también el tema de que los usuarios no son exclusivamente el transporte de carga, tenemos que considerar también a la sociedad civil, a los empresarios, a los ganaderos, a los paisanos, a los vacacionistas regionales, a los paseos que se dan aquí y que se deben de dar los neolaredenses”, precisó. "Nuevo Laredo está muy alejado del Gobierno del estado en la capital, Ciudad Victoria, además de geográficamente, también en el rubro de inversiones", aseguró el líder empresarial.

