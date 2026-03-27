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Piden reforzar vigilancia en escuelas por vacaciones en Reynosa

Por: Víctor Hugo Guerra

26 Marzo 2026, 14:34

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El funcionario explicó que, en muchos casos, las escuelas cuentan con personal que realiza guardias, lo que ayuda a mantener vigilancia en las instalaciones

Piden reforzar vigilancia en escuelas por vacaciones en Reynosa

El regidor encargado de la Comisión de Educación en el Cabildo de Reynosa, Arnoldo Treviño Azuela, hizo un llamado a directivos, personal docente y padres de familia a mantenerse atentos a lo que ocurra dentro de los planteles educativos y sus alrededores, con el objetivo de evitar robos o actos vandálicos durante el periodo vacacional.

El funcionario explicó que, en muchos casos, las escuelas cuentan con personal que realiza guardias, lo que ayuda a mantener vigilancia en las instalaciones.

“Muchas veces las escuelas cuentan con el mismo personal, conserjes para tener guardias, y obviamente hay apoyo por parte de padres, quienes anuncian si hubiera algún tipo de incidente o problemas en las escuelas”, expresó.

Asimismo, subrayó la importancia de que la comunidad se involucre en el cuidado de los planteles, al tratarse de espacios que pertenecen a todos.

“Recordemos que las escuelas son de todos, son de la comunidad, para los muchachos; los papás siempre intervienen apoyando”, señaló.

En ese sentido, exhortó también a vecinos y propietarios de negocios cercanos a reportar cualquier situación anormal que detecten durante la temporada vacacional, a fin de prevenir afectaciones en las instituciones educativas.

Finalmente, destacó la relevancia de mantener comunicación constante con directivos y docentes para atender cualquier eventualidad de manera oportuna.

“Los directivos siempre están en grupos de comunicación para poder atender ese tipo de llamados, y si hubiera algún incidente, se da aviso a la autoridad”, concluyó.

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