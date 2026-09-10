Piden reforzar seguridad cerca de la primaria Lauro Villar

El individuo fue descrito como un hombre de aproximadamente 1.80 metros de altura, complexión delgada, pantalón de mezclilla y playera azul marino

La preocupación entre madres y padres de familia aumentó en los alrededores de la primaria Lauro Villar, luego de que se reportara la presencia de un hombre que presuntamente tomaba fotografías a niñas y jóvenes que transitaban por el sector.

El hecho ocurrió poco antes del ingreso de los estudiantes al plantel, en la colonia Lauro Villar, cuando un padre de familia observó al individuo y decidió cuestionarlo sobre su comportamiento.

De acuerdo con el reporte recibido por la dirección escolar, el hombre habría reaccionado de manera agresiva ante el cuestionamiento y posteriormente abandonó el lugar.

Escuela activa protocolos de seguridad

La directora Ana Lucía Hernández informó que, tras conocer lo ocurrido, la escuela notificó a las autoridades y activó sus protocolos de seguridad. Elementos de la Policía Estatal acudieron para recabar información y realizaron recorridos de vigilancia en los alrededores del plantel durante los horarios de mayor concentración de estudiantes.

La institución aclaró que el incidente se registró en el exterior de la escuela y antes del horario de entrada, además de señalar que es el primer reporte de este tipo que reciben.

El individuo fue descrito como un hombre de aproximadamente 1.80 metros de altura, complexión delgada, pantalón de mezclilla y playera azul marino.

Piden reforzar medidas de prevención

Ante la inquietud que generó el caso, la dirección escolar pidió a las familias reforzar las medidas de prevención, principalmente evitando que los menores se trasladen solos y reportando de inmediato cualquier comportamiento que consideren fuera de lo normal.

El plantel aseguró que mantiene los accesos controlados, cuenta con cámaras de vigilancia y realiza la entrega de los alumnos directamente a sus familiares al finalizar las clases.