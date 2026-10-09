Piden reductores de velocidad en la loma de Llera

El exceso de velocidad con el que bajan tráileres y vehículos pone en peligro a quienes tienen que cruzar diariamente la carretera en el poblado El Encino

El descenso de la loma sobre la carretera federal en el poblado El Encino, municipio de Llera, Tamaulipas, se ha convertido en un punto de alto riesgo donde ya se han registrado accidentes mortales.

Habitantes del lugar exigen a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la colocación urgente de reductores de velocidad antes de subir la loma, previo a llegar al poblado.

De acuerdo con los vecinos, el exceso de velocidad con el que bajan tráileres y vehículos particulares pone en peligro a quienes tienen que cruzar diariamente la carretera, principalmente adultos mayores, así como a niños que se dirigen a la escuela primaria ubicada en el otro extremo de la comunidad.

El tramo es señalado constantemente como uno de los más peligrosos de la carretera Victoria-Mante.

En publicaciones de medios locales, la vía ha sido catalogada como una "trampa mortal en el poblado El Encino" por el deterioro del pavimento y las altas velocidades.

Tan solo en este corredor se han documentado choques frontales con víctimas mortales.

En octubre de 2022, un choque frontal dejó una mujer muerta a la altura del ejido El Encino, en el kilómetro 142+800 de la carretera Mante-Llera.

En otros hechos, un joven motociclista perdió la vida luego de chocar contra una camioneta en el mismo poblado El Encino en Llera, y en julio de 2017 un hombre murió atropellado por un vehículo fantasma en el kilómetro 144+900, a la altura del Nuevo Encino.

Los pobladores advierten que sin reductores, señalización y vigilancia, el riesgo continuará, sobre todo en temporada de lluvias cuando el pavimento se vuelve más resbaloso.

Hacen un llamado a la SICT y a la Guardia Nacional División Carreteras para intervenir antes de que se registre otra tragedia.