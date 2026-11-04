Piden recoger basura en áreas públicas tras festejos en Reynosa

El secretario de Servicios Primarios reiteró que mantener limpia la ciudad es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanos

Ante la acumulación de basura en diferentes puntos de Reynosa, el secretario de Servicios Públicos Primarios del municipio, Adrián Aguilar, hizo un llamado a la ciudadanía, principalmente a los jóvenes que se reúnen en bulevares y espacios públicos, para que recojan sus desechos y eviten dejar sucias estas áreas.

El funcionario informó que, tras las celebraciones del Día de Muertos, se recolectaron aproximadamente cinco toneladas de basura en los diferentes panteones de la ciudad, donde cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza para mantener en condiciones adecuadas estos espacios.

“Se generó bastante basura en lo que fueron los panteones, recogimos aproximadamente cinco toneladas en general de todos los panteones de la ciudad”, explicó.

Agregó que también se retiraron los residuos acumulados en el bulevar Hidalgo, lo que permitió dejar completamente limpio este sector y restablecer la circulación vehicular, además de atender otros puntos de la ciudad.

Aguilar señaló que uno de los sitios donde se ha detectado acumulación de desechos es la segunda rotonda del bulevar Las Fuentes, en el cruce con Río San Juan, donde suelen reunirse jóvenes y realizar recorridos en vehículos y motocicletas.

También mencionó otros puntos como el bulevar Acapulco, cerca de la Secundaria General número 4, y la plaza de la colonia Juárez, donde pidió mayor colaboración de quienes utilizan estos espacios públicos.

“Si van a hacer ese tipo de festejos o eventos, les pedimos que recojan la basura y que, de perdido, la depositen en los contenedores. Eso nos ayudaría mucho, porque solamente tendríamos que pasar a recogerlos”, señaló.

El secretario reiteró que mantener limpia la ciudad es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanos, por lo que pidió evitar dejar residuos después de reuniones y actividades recreativas.