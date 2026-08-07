Piden reabrir accesos del libramiento Naciones Unidas

La polémica surge porque, mientras unos opinan que debe respetarse el reglamento de tránsito y no circular en sentido contrario,

Luego de la publicación realizada por este medio sobre automovilistas que toman en contra el libramiento Naciones Unidas para incorporarse al fraccionamiento Arboladas, surgió una ola de comentarios en nuestras redes sociales en torno a la urgencia de que el Gobierno del Estado reabra los accesos.

La modernización vial de este libramiento evitó muchos accidentes mortales que se registraron en los últimos meses, al construirse guarniciones más altas y delimitar los carriles. Sin embargo, ocasionó otro problema al grado tal que obligó a los automovilistas a tomar esta medida que pone en riesgo su propia integridad.

Retorno se encuentra a casi dos kilómetros

Y es que con estas obras, el retorno les quedó demasiado lejos, casi llegando a la rotonda conocida como El Cuerudo, a casi dos kilómetros de distancia, lo que representa pérdida de tiempo, gasto de combustible y congestión.

La polémica surge porque, mientras unos opinan que debe respetarse el reglamento de tránsito y no circular en sentido contrario, otros más señalan que desde un inicio debieron haberse dejado los accesos a los fraccionamientos Marte R. Gómez, Arboladas, Ampliación Linda Vista, entre otros, que diariamente utilizan cientos de familias.

Vecinos solicitan accesos y retornos seguros

Vecinos del sector piden a la Secretaría de Obras Públicas que analice una solución intermedia: habilitar retornos seguros y accesos controlados que no comprometan la modernización de la vialidad, pero que tampoco obliguen a los conductores a arriesgar la vida.