Piden que Rómulo Pérez deje el Consejo Político morenista

Aspirantes hicieron un llamado a la unidad del partido en Tamaulipas para evitar divisiones y acordar una representación sólida de cara al proceso electoral.

El presidente del Consejo de Abogados Penalistas de Tamaulipas, Gilberto Ávalos, pidió a Rómulo Pérez Sánchez separarse del Consejo Político Estatal de Morena, luego de que se registrara para buscar la Coordinación Municipal de la Cuarta Transformación.

Ávalos consideró que Pérez Sánchez no puede ser “juez y parte” en el proceso interno y sostuvo que debería dejar su cargo partidista mientras busca una candidatura de elección popular, a fin de garantizar igualdad de condiciones y “piso parejo” para quienes aspiran. También hizo un llamado a la unidad.

“También estoy promoviendo el principio de la unidad, todo esto, debido a que desde hace más de un año se ha estado fracturando el partido por todos los ataques que ha sufrido de parte de la oposición, se ha dividido y se ha fracturado”.

También agregó.