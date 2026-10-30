Piden proteger a niños durante recorridos de Halloween en Reynosa

En cuanto a los disfraces, Lam Cantú destacó la importancia de evitar que sean completamente oscuros y procurar que incluyan elementos reflejantes

Ante la celebración de Halloween, una tradición que cada año reúne a numerosas familias en Reynosa por su condición de municipio fronterizo, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos exhortó a los padres de familia a extremar precauciones para evitar accidentes durante los recorridos de los niños en busca de dulces.

Advierten sobre riesgos de llevar menores en el capacete

Javier Lam Cantú, coordinador municipal de Protección Civil, advirtió sobre las conductas irresponsables de algunos adultos que permiten que los menores viajen en el capacete, el quemacocos o en otras partes de los vehículos sin las medidas de seguridad correspondientes.

“Hemos visto muchas irresponsabilidades por parte de los padres de familia, al llevar a sus menores en el capacete, quemacocos y sobre ellos en las unidades motrices, sin llevar a cabo lo que es cinturón de seguridad”, señaló el funcionario, al pedir mayor conciencia para proteger a los niños.

Asimismo, recomendó utilizar los puentes peatonales para cruzar las vialidades y mantener a los menores bajo supervisión constante. También pidió revisar que los dulces que reciban durante sus recorridos tengan sus envolturas intactas y sellos herméticos, sin señales de haber sido abiertos.

Recomiendan disfraces reflejantes y linternas

En cuanto a los disfraces, Lam Cantú destacó la importancia de evitar que sean completamente oscuros y procurar que incluyan elementos reflejantes. Añadió que los niños deben llevar lámparas o linternas para ser más visibles ante los automovilistas durante los recorridos nocturnos.

“Nosotros hacemos la recomendación de que sus disfraces tengan algún tipo de señalética reflejante para evitar que pase algún accidente como anteriormente ha suscitado”, explicó.

El coordinador indicó que durante esta celebración se registra una importante afluencia vehicular, principalmente en la colonia Jardín, la calle 20, el bulevar Las Fuentes, el sector oriente y la colonia Los Leones, zonas donde pidió a los conductores extremar precauciones ante la presencia de peatones y menores de edad.