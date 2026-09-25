Piden no dejar a medias bacheo en la carretera Victoria-Mante

Automovilistas que transitan constantemente por esta ruta solicitan a las autoridades concluir los trabajos y no dejar la acción sin terminar

El bacheo que actualmente se realiza en la carretera Victoria-Mante, parte de la vía federal 85, la más antigua del estado y que se extiende hasta Nuevo Laredo, ha dejado algunos hoyos sin cubrir, por lo que usuarios y automovilistas que transitan constantemente por esta ruta solicitan a las autoridades concluir los trabajos y no dejar la acción sin terminar.

En el tramo poco antes de llegar al parque Eólico Tres Mesas, se pueden apreciar varios baches que fueron olvidados luego de que la empresa encargada ya cubrió algunos considerados los más grandes.

Señalaron que esta carretera ha sido testigo de múltiples accidentes automovilísticos producto de los enormes baches que habían quedado sin tapar por prácticamente dos años, ya que las autoridades no habían puesto atención a esta situación que se veía agravada cada vez más con la presencia de las lluvias.

Advirtieron que esta es una de las demandas más sentidas de la población usuaria, pues de no concluirse ahora, con las lluvias recientes el deterioro puede empeorar y la empresa encargada no entregaría los trabajos terminados, teniendo que esperarse hasta el próximo ejercicio presupuestal del 2027 para volver nuevamente a realizar el bacheo en esta vía de comunicación.

Esta carretera ha sido testigo de múltiples accidentes automovilísticos producto de los enormes baches que habían quedado sin tapar por prácticamente dos años, debido a que las autoridades no habían puesto atención a esta situación que se veía agravada cada vez más con la presencia de las lluvias.