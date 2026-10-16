Piden mayor precaución vial tras accidente en la Tampico-Mante

Tránsitos de Altamira evalúan medidas de prevención e ingeniería vial en sectores escolares y de alta afluencia peatonal.

Tras el accidente que dejó gravemente lesionado a un hombre de 59 años, la Dirección de Tránsito de Altamira exhorta a utilizar los cruces señalizados y analiza la viabilidad de mayores medidas preventivas en zonas de alta afluencia.

El atropellamiento del peatón, registrado la mañana de este jueves sobre la carretera Tampico-Mante, resalta la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial en los sectores con mayor circulación de personas en Altamira, Tamaulipas.

La víctima fue impactada por un automóvil Nissan March gris, de modelo reciente, y proyectada varios metros, quedando inconsciente sobre la cinta asfáltica, con golpes y laceraciones, además de una posible lesión craneoencefálica.

Santiago Cerecedo Maya, director de Tránsito en Altamira, informó que se han implementado acciones preventivas en puntos donde existe una importante afluencia peatonal, entre ellas el repintado de líneas de cruces y la instalación de señalamientos para regular la velocidad.

Sin embargo, señaló que algunos peatones cruzan fuera de las zonas marcadas, lo que incrementa el riesgo de accidentes, especialmente cuando coinciden con vehículos cuyos conductores no advierten oportunamente su presencia.

El funcionario destacó que sectores como Revolución y Humanista requieren especial atención debido al tránsito constante de personas, incluidos estudiantes del CETIS y de planteles de educación secundaria ubicados en las inmediaciones.

Ante esta situación, insistió en la importancia de que los peatones utilicen los pasos señalizados y, de preferencia, crucen en puntos regulados por semáforos, donde existen mejores condiciones para hacerlo con seguridad.

Sobre la posibilidad de construir puentes peatonales en estos sectores, Cerecedo Maya explicó que la propuesta tendría que ser evaluada por el área de Ingeniería Vial, que determinaría su viabilidad con base en el aforo vehicular y peatonal, así como en las características de cada punto.

Mientras tanto, las autoridades mantienen las acciones preventivas mediante señalización y demarcación de cruces.

Finalmente, la Dirección de Tránsito exhortó a la ciudadanía a respetar los pasos peatonales y evitar cruzar de manera improvisada entre los vehículos, al tiempo que llamó a los automovilistas a conducir con precaución y mantenerse atentos a la presencia de personas que intentan atravesar la vialidad, con el objetivo de reducir los riesgos y prevenir nuevos accidentes en una carretera de constante circulación.