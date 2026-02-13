Piden mantener la tradición del 14 de febrero ante bajas ventas

La comerciante señaló que las ventas por esta celebración han disminuido en comparación con años anteriores, aunque aún existe interés

Felipa Sánchez, comerciante de artículos alusivos al Día del Amor y la Amistad, señaló que las ventas por esta celebración han disminuido en comparación con años anteriores, aunque aún existe interés principalmente en detalles pequeños para regalar.

Indicó que actualmente los clientes, sobre todo estudiantes, buscan obsequios sencillos como brochetas, moños, listones, corazoncitos y arreglos pequeños. Explicó que el comportamiento de compra también depende de factores como el clima, ya que en años con bajas temperaturas la afluencia de personas disminuye y con ello las ventas.

La comerciante comentó que las preferencias han cambiado con el tiempo, pues anteriormente los artículos más demandados eran los osos de peluche, mientras que ahora predominan las rosas y los detalles más económicos.

A pesar del panorama, Felipa Sánchez expresó su esperanza de que la fecha genere movimiento comercial y destacó la importancia de no dejar perder esta tradición. Subrayó que no es necesario realizar grandes gastos para demostrar afecto, ya que un detalle sencillo puede tener un gran significado.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad a mantener viva la costumbre de regalar en el Día del Amor y la Amistad y a apoyar al comercio local, al considerar que se trata de una celebración que fortalece los vínculos entre las personas.