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Piden mantener cordialidad en proceso interno de Morena

Por: Alfredo Uvalle

20 Octubre 2026, 16:19

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Explicó que estas acciones deben llevarse a cabo de forma austera y enfocarse en informar sobre los avances de la Cuarta Transformación

Piden mantener cordialidad en proceso interno de Morena

Rómulo Pérez Sánchez, quien participa en el proceso interno de Morena para una coordinación municipal, con miras a buscar un cargo de elección popular en 2027, señaló que las personas registradas antes del 18 de octubre pueden realizar tres actividades básicas: recorridos casa por casa, reuniones vecinales y asambleas informativas.

Explicó que estas acciones deben llevarse a cabo de forma austera y enfocarse en informar sobre los avances de la Cuarta Transformación, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria del partido.

Pérez Sánchez advirtió que las y los participantes deben respetar la legislación electoral y evitar el uso excesivo de recursos, incluso si son propios. También los llamó a no denostar a otros aspirantes ni recurrir a “golpes bajos” contra la militancia.

“Si somos disciplinados y llevamos el ABC del morenismo que nos marcan en la convocatoria, lo único que tenemos que hacer es apegarnos a derecho; además, hay que tomar en cuenta que la comisión de elecciones revisará el cumplimiento de las reglas del proceso”, señaló.

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