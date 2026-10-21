Piden mantener cordialidad en proceso interno de Morena

Explicó que estas acciones deben llevarse a cabo de forma austera y enfocarse en informar sobre los avances de la Cuarta Transformación

Rómulo Pérez Sánchez, quien participa en el proceso interno de Morena para una coordinación municipal, con miras a buscar un cargo de elección popular en 2027, señaló que las personas registradas antes del 18 de octubre pueden realizar tres actividades básicas: recorridos casa por casa, reuniones vecinales y asambleas informativas.

Explicó que estas acciones deben llevarse a cabo de forma austera y enfocarse en informar sobre los avances de la Cuarta Transformación, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria del partido.

Pérez Sánchez advirtió que las y los participantes deben respetar la legislación electoral y evitar el uso excesivo de recursos, incluso si son propios. También los llamó a no denostar a otros aspirantes ni recurrir a “golpes bajos” contra la militancia.