Piden malla protectora para evitar suicidios en Puente Tampico

El “Puente Tampico" ubicado al centro de la ciudad y punto de conexión con otros estados carga con una pesada estela de muerte, pues ha sido escenario de constantes suicidios.

En su mayoría, han sido hombres los que terminaron su vida arrojándose de este lugar.

Deudas económicas, decepciones, enfermedades, entre otros diversos factores, han hecho que más de 70 personas de se lancen desde este punto, desde su creación.

El primer suicidio que se presentó en el Puente Tampico fue un 17 de octubre de 1988, justo el día que esta mole de acero se inauguró, lo que refiere la comunidad, testigos, aquellos boteros de los pasos de lancha que conectan al sur de Tamaulipas con el norte de Veracruz es que vieron como un hombre se arrojo desde esta zona que es la parte central del puente, a 55 metros de alto del Rio Panuco.

Este 10 de Septiembre esta dedicado a la prevención del suicidio y solicitan que en Tampico se coloquen mallas protectoras en el Puente, evitando más muertes.

Alejandro Rosas, Director del Hospital Psiquiátrico señalo que se deben colocar protectores y contenciones.

“Que se coloquen vallas de contención a lo largo del puente y que la persona que pueda intentarlo se lance y que se pueda detener ahí, que inmediatamente las personas de seguridad o de los primeros respondientes puedan actuar”, destacó.

La intención es clara: dejar de facilitar el suicidio ante la escasa estructura de seguridad del puente.

La lucha para evitar más muertes continúa, en barandales del puente se colocan mensajes reflexivos, que en algunos casos logran disuadir a los suicidas, pero en otros de cualquiera manera se consuma el hecho.